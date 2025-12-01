Трамп заявил о «хорошем шансе» на сделку по Украине
Президент США Дональд Трамп считает, что существует «хороший шанс» на заключение мирного соглашения по украинскому конфликту. Об этом он сообщил прессе, передает CNN.
Свое мнение Трамп высказал после встречи на высоком уровне между официальными лицами США и украинской делегацией в Майами 30 ноября
«Я думаю, что у нас есть все шансы заключить сделку», – сказал глава Белого дома.
CNN обратил внимание, что комментарии американского лидера прозвучали после того, как госсекретарь США Марко Рубио назвал мирные переговоры хрупкими и подчеркнул, что Москва будет играть ключевую роль в любом соглашении.
30 ноября в Майами состоялись переговоры между США и Украиной. От США в них участвовали Рубио, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и бизнесмен, зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Украину представляли Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, а также сотрудники МИДа и разведки.
CNN со ссылкой на источник сообщал, что переговоры в Майами проходили «сложно, но очень конструктивно», на встрече рассматривались некоторые из «наиболее чувствительных вопросов» для урегулирования конфликта. Украинская сторона также дала позитивную оценку процессу.