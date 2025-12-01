Трамп заявил о «хорошем шансе» на сделку по Украине

30 ноября в Майами состоялись переговоры между США и Украиной. От США в них участвовали Рубио, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и бизнесмен, зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Украину представляли Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, а также сотрудники МИДа и разведки.