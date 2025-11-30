CNN: переговоры США и Украины в Майами шли сложно, но конструктивно
Переговоры в Майами (штат Флорида) между высокопоставленными представителями США и украинской делегацией, целью которых является завершение конфликта на Украине, проходили «сложно, но очень конструктивно». Об этом сообщил CNN источник, осведомленный о ходе переговоров.
По словам источника, в ходе встречи обсуждались некоторые из «наиболее чувствительных вопросов» для урегулирования конфликта. Украинская сторона также дала позитивную оценку процессу. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в соцсетях охарактеризовал начало встречи как хорошее, отметив вовлеченность и конструктивность, а также теплую атмосферу, способствующую прогрессу.
При этом, как сообщалось на прошлой неделе, сохраняются как минимум три критически важных нерешенных вопроса — это пункты плана президента США Дональда Трампа, с которыми категорически не согласна Украина, отмечает телеканал.
30 ноября в Майами проходили переговоры между США и Украиной. От США в них участвовали госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. С украинской стороны присутствовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, а также сотрудники МИД и разведки.
26 ноября CNN писал, что Украина не согласилась с тремя ключевыми для России пунктами мирного плана Вашингтона. Речь идет о передаче Москве территорий в Донбассе, предложений об ограничении численности украинской армии до 600 000 человек и отказа Киева от попыток присоединиться к НАТО.