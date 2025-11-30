CNN: переговоры США и Украины в Майами шли сложно, но конструктивно

По словам источника, в ходе встречи обсуждались некоторые из «наиболее чувствительных вопросов» для урегулирования конфликта. Украинская сторона также дала позитивную оценку процессу. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в соцсетях охарактеризовал начало встречи как хорошее, отметив вовлеченность и конструктивность, а также теплую атмосферу, способствующую прогрессу.