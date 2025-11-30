WSJ раскрыла детали переговоров США и Украины в Майами

WSJ раскрыла детали переговоров США и Украины в МайамиСреди тем для обсуждения: выборы и вопрос передачи территорий
На встрече американской и украинской делегаций обсуждался вопрос территорий и выборов на Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
Переговоры охватили вопросы графика выборов на Украине, возможность обмена территориями между Россией и Украиной, а также «другие вопросы, которые остаются нерешенными между Белым домом и Киевом».
Как рассказал неназванный представитель администрации президента США, позже спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США бизнесмен Джаред Кушнер отправятся в Москву.
По данным украинской телерадиокомпании «Суспільне», Уиткофф отправится в Москву завтра, 1 декабря. В российской столице он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, переговоры могут состояться 2 декабря.
В Кремле сообщали, что Уиткофф должен провести встречу с Путиным в начале следующей недели. Точную дату переговоров в Кремле не называли.