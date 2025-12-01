Газета
Политика

Глава военного комитета НАТО допустил сценарий «упреждающего удара» против РФ

Ведомости

НАТО рассматривает возможность «более агрессивного» реагирования якобы на «развязанную Москвой» гибридную войну. Об этом председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил в интервью Financial Times.

«Мы изучаем все <...>. Что касается кибербезопасности, то мы действуем скорее реактивно. Мы думаем о том, чтобы действовать более агрессивно или проактивно, а не реактивно», – сказал Драгоне.

Глава военного комитета НАТО также назвал важнейшим испытанием сдерживание якобы «будущей агрессии».

«Как достигается сдерживание: путем возмездия, превентивного удара, – это то, что мы должны тщательно проанализировать, потому что в будущем на нас может оказываться еще большее давление», – заявил он.

27 ноября президент РФ Владимир Путин назвал прямой ложью и чушью заявления о якобы подготовке России к нападению на Европу. Российский лидер подчеркнул, что Москва «никогда не собиралась» атаковать европейские государства, отметив, что сама идея выглядит «смешной». По его словам, РФ может это зафиксировать.

