МИД Бельгии: ЕС не понимает рисков помощи Киеву за счет замороженных активов РФ

30 ноября глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила El País, что Бельгия испытывает обоснованные опасения по поводу возможного использования замороженных активов России. По ее словам, репарационный кредит, который ЕС планирует выдать Киеву, «очень важен» и европейские налогоплательщики «не должны платить за то, что мы не разрушали». По ее мнению, компенсация ущерба должна лечь на Россию. Бельгия, как стало известно ранее, из-за рисков пока не соглашается одобрить передачу российских активов, которые хранятся на ее территории.