МИД Бельгии: ЕС не понимает рисков помощи Киеву за счет замороженных активов РФ
Евросоюз (ЕС) до сих пор не способен найти четкий способ финансовой поддержки Украины. Это не вина Бельгии, а результат «упрямства» блока, который настаивает на использовании российских активов, «не зная, как это сделать, и не понимая связанных с этим рисков», заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево, его слова приводит Politico.
Отмечается, что Прево «еще раз подчеркнул возражения своего начальника, премьер-министра Барта де Вевера, против так называемого репарационного кредита, нацелившись на лидеров и чиновников, которые настаивают на том, что использование российских активов является единственным разумным путем вперед».
30 ноября глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила El País, что Бельгия испытывает обоснованные опасения по поводу возможного использования замороженных активов России. По ее словам, репарационный кредит, который ЕС планирует выдать Киеву, «очень важен» и европейские налогоплательщики «не должны платить за то, что мы не разрушали». По ее мнению, компенсация ущерба должна лечь на Россию. Бельгия, как стало известно ранее, из-за рисков пока не соглашается одобрить передачу российских активов, которые хранятся на ее территории.
Еврокомиссия хочет добиться согласия всех 27 стран ЕС на использование российских активов в качестве гарантий для репарационного кредита Украине в размере 140 млрд евро.