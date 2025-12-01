Москва и Эр-Рияд подписали соглашение о взаимной отмене виз
Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене визового режима для владельцев всех видов паспортов: заграничного, дипломатического и служебного. Об этом сообщает ТАСС.
В проекте соглашения указано, что граждане обеих стран могут въезжать на территорию друг друга без необходимости оформления виз и находиться в стране до 90 дней в году. Для этого нужно только предъявить действующий паспорт.
Сейчас для посещения Саудовской Аравии гражданам РФ требуется виза, которую можно получить онлайн или по прибытии в аэропорт. Оба варианта предусматривают пребывание в стране до 90 дней и действуют в течение одного года, с возможностью многократного въезда.
27 ноября правительство одобрило проект соглашения о взаимной отмене визовых требований с Саудовской Аравией. Сообщалось, что в случае подписания соглашение вступит в силу через 60 дней с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении всех процедур.