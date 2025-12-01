Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Москва и Эр-Рияд подписали соглашение о взаимной отмене виз

Ведомости

Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене визового режима для владельцев всех видов паспортов: заграничного, дипломатического и служебного. Об этом сообщает ТАСС.

В проекте соглашения указано, что граждане обеих стран могут въезжать на территорию друг друга без необходимости оформления виз и находиться в стране до 90 дней в году. Для этого нужно только предъявить действующий паспорт.

Сейчас для посещения Саудовской Аравии гражданам РФ требуется виза, которую можно получить онлайн или по прибытии в аэропорт. Оба варианта предусматривают пребывание в стране до 90 дней и действуют в течение одного года, с возможностью многократного въезда.

27 ноября правительство одобрило проект соглашения о взаимной отмене визовых требований с Саудовской Аравией. Сообщалось, что в случае подписания соглашение вступит в силу через 60 дней с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении всех процедур.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте