Зеленский прибыл во Францию для встречи с Макроном
Украинский президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл во Францию, где он проведет встречу с лидером страны Эммануэлем Макроном «с глазу на глаз», после чего посетит производственные мощности авиакосмического предприятия Dassault Aviation. Об этом сообщает «Суспильне».
Украинское интерент-издание «Страна» пишет, что во Франции Зеленский также заслушает заслушает доклад секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустема Умерова о переговорах с США.
30 ноября в Майами состоялись переговоры между США и Украиной. Axios сообщал, что они были сосредоточены на территориальном вопросе. Собеседники портала отметили, что переговоры были «сложными» и «напряженными», но при этом продуктивными. В конце встречи обе стороны выразили оптимизм.
Axios писал, что Зеленский хотел обсудить территориальный вопрос напрямую с президентом США Дональдом Трампом. Но американский лидер заявил, что снова встретится с Зеленским вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, когда соглашение будет близко к подписанию.