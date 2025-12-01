Песков: в планах Путина пока нет встречи с главой МИД Китая

Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с министром иностранных дел Китая Ваном И, который посетит Москву в первых числах декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей».