Песков: в планах Путина пока нет встречи с главой МИД Китая

Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с министром иностранных дел Китая Ваном И, который посетит Москву в первых числах декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей».

«Пока нет. График такой совсем перегруженный», – сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что «неделя будет сложной»: на вторую ее половину запланированы российско-индийские контакты на высшем уровне.

«Синьхуа» 28 ноября писало, что Ван И посетит Россию 1–2 декабря для участия в двусторонних консультациях по стратегической безопасности. Уточнялось, что визит состоится по приглашению секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу.

