Главная / Политика /

Песков назвал посягательством на суверенитет Турции атаки Украиной танкеров

В Кремле в ответе «Ведомостям» назвали инцидент «вопиющим»
Ведомости

Атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на танкеры в Стамбуле являются вопиющим случаем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей» на брифинге.

«Это посягательство на суверенитет Турецкой республики. Это посягательство на безопасность и собственность владельцев этих судов», – подчеркнул представитель Кремля.

29 ноября NTV сообщил о повторной атаке беспилотников на танкер Virat под флагом Гамбии, который находился у берегов Турции. По данным телеканала, судно получило небольшие повреждения на правом борту над ватерлинией из-за новой атаки.

Днем ранее на танкере произошел пожар. Всех членов экипажа эвакуировали. Вечером возгорание произошло и на танкере Kairos. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадир Уралоглу не исключил, что оба инцидента произошли в результате внешнего вмешательства. По его словам, нефтяные танкеры, загоревшиеся у побережья Черного моря, могли быть подорваны минами, беспилотниками или ракетами.

