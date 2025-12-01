Песков назвал посягательством на суверенитет Турции атаки Украиной танкеров

Днем ранее на танкере произошел пожар. Всех членов экипажа эвакуировали. Вечером возгорание произошло и на танкере Kairos. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадир Уралоглу не исключил, что оба инцидента произошли в результате внешнего вмешательства. По его словам, нефтяные танкеры, загоревшиеся у побережья Черного моря, могли быть подорваны минами, беспилотниками или ракетами.