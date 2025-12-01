Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков отказался обсуждать детали мирного плана

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об обсуждении мирного плана со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.

Reuters спросило представителя Кремля о нюансах обсуждения мирного плана, включая предполагаемый пункт о невступлении Украины в НАТО.

«Вы предлагаете вести обсуждение с Reuters, а не с Уиткоффом? В данном случае Уиткофф гораздо более импонирует», – ответил Песков.

2 декабря во второй половине дня состоится встреча президента России Владимира Путина с Уиткоффом. The Telegraph со ссылкой на источники писала, что глава Белого дома Дональд Трамп направил Уиткоффа в Россию, чтобы тот сделал Путину «прямое предложение».

1 декабря CNN со ссылкой на источники сообщал, что переговорщики из США обсуждают сценарий, в котором Киев не сможет присоединиться к НАТО.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её