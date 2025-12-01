Песков отказался обсуждать детали мирного плана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об обсуждении мирного плана со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.
Reuters спросило представителя Кремля о нюансах обсуждения мирного плана, включая предполагаемый пункт о невступлении Украины в НАТО.
«Вы предлагаете вести обсуждение с Reuters, а не с Уиткоффом? В данном случае Уиткофф гораздо более импонирует», – ответил Песков.
2 декабря во второй половине дня состоится встреча президента России Владимира Путина с Уиткоффом. The Telegraph со ссылкой на источники писала, что глава Белого дома Дональд Трамп направил Уиткоффа в Россию, чтобы тот сделал Путину «прямое предложение».
1 декабря CNN со ссылкой на источники сообщал, что переговорщики из США обсуждают сценарий, в котором Киев не сможет присоединиться к НАТО.