Каллас: текущая неделя может стать решающей для переговоров по Украине
Текущая неделя может стать решающей для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас, передает The Guardian.
Она добавила, что 1 декабря проведет переговоры с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем и главой украинского МИДа Андреем Сибигой.
«Вчера мы слышали, что переговоры в США были тяжелыми, но продуктивными. Мы еще не знаем результатов», – отметила Каллас, заявив, что ЕС должен продолжать оказывать санкционное давление на РФ.
30 ноября в Майами состоялись переговоры между США и Украиной. Axios сообщал, что они были сосредоточены на территориальном вопросе. Собеседники портала отметили, что переговоры были «сложными» и «напряженными», но при этом продуктивными. В конце встречи обе стороны выразили оптимизм.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президент РФ Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником американского лидера Сивом Уикоффом 2 декабря во второй половине дня.