Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД Эстонии заявил о нерешительности фон дер Ляйен по вопросу российских активов

Ведомости

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен является «политически нерешительной», поскольку не может посодействовать принятию окончательного решения о передаче Украине средств из замороженных российских активов. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахна, выразив надежду, что она выступит с конкретным предложением на следующей неделе. Его слова передает ERR.

Эстонский министр считает, что выдача «репарационного кредита Украине» может ограничить возможность РФ оказывать давление на США в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Еврокомиссия рассчитывает добиться согласия всех 27 стран ЕС на использование российских активов в качестве гарантий для репарационного кредита Украине в размере 140 млрд евро. Решение может быть принято на внеочередном саммите 18 декабря.

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас в интервью газете El País сочла обоснованным беспокойство Бельгии из-за использования активов РФ. Каллас считает, что репарационный кредит, который ЕС планирует выдать Киеву, «очень важен» и что европейские налогоплательщики «не должны платить за то, что мы не разрушали». По ее мнению, компенсация ущерба должна лечь на Россию.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте