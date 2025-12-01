МИД Эстонии заявил о нерешительности фон дер Ляйен по вопросу российских активов
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен является «политически нерешительной», поскольку не может посодействовать принятию окончательного решения о передаче Украине средств из замороженных российских активов. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахна, выразив надежду, что она выступит с конкретным предложением на следующей неделе. Его слова передает ERR.
Эстонский министр считает, что выдача «репарационного кредита Украине» может ограничить возможность РФ оказывать давление на США в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта.
Еврокомиссия рассчитывает добиться согласия всех 27 стран ЕС на использование российских активов в качестве гарантий для репарационного кредита Украине в размере 140 млрд евро. Решение может быть принято на внеочередном саммите 18 декабря.
Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас в интервью газете El País сочла обоснованным беспокойство Бельгии из-за использования активов РФ. Каллас считает, что репарационный кредит, который ЕС планирует выдать Киеву, «очень важен» и что европейские налогоплательщики «не должны платить за то, что мы не разрушали». По ее мнению, компенсация ущерба должна лечь на Россию.