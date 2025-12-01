МИД Эстонии заявил о нерешительности фон дер Ляйен по вопросу российских активов

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас в интервью газете El País сочла обоснованным беспокойство Бельгии из-за использования активов РФ. Каллас считает, что репарационный кредит, который ЕС планирует выдать Киеву, «очень важен» и что европейские налогоплательщики «не должны платить за то, что мы не разрушали». По ее мнению, компенсация ущерба должна лечь на Россию.