МИД: заявление НАТО об «упреждающем ударе» сигнализирует о продолжении эскалации

1 декабря Драгоне заявил, что НАТО рассматривает возможность «более агрессивного» реагирования на якобы «развязанную Москвой» гибридную войну. Глава военного комитета НАТО также назвал важнейшим испытанием сдерживание якобы «будущей агрессии». «Как достигается сдерживание: путем возмездия, превентивного удара, – это то, что мы должны тщательно проанализировать, потому что в будущем на нас может оказываться еще большее давление», – заявил он.