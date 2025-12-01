МИД: заявление НАТО об «упреждающем ударе» сигнализирует о продолжении эскалации
В МИД РФ назвали заявление председателя военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о сценарии «упреждающего удара» по России безответственным шагом, свидетельствующим о готовности альянса двигаться в сторону эскалации. Об этом говорится в заявлении официального представителя ведомства Марии Захаровой.
«На фоне раскручиваемой альянсом антироссийской истерии, нагнетания ужаса перед «неминуемым нападением» России на страны – члены блока подобные заявления не просто подливают масла в огонь, а серьезно разжигают уже имеющуюся конфронтацию», – пояснила она.
Дипломат добавила, что российская сторона также видит в заявлении Драгоне целенаправленную попытку подрыва усилий по выходу из украинского кризиса.
1 декабря Драгоне заявил, что НАТО рассматривает возможность «более агрессивного» реагирования на якобы «развязанную Москвой» гибридную войну. Глава военного комитета НАТО также назвал важнейшим испытанием сдерживание якобы «будущей агрессии». «Как достигается сдерживание: путем возмездия, превентивного удара, – это то, что мы должны тщательно проанализировать, потому что в будущем на нас может оказываться еще большее давление», – заявил он.