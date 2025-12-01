Военнослужащие во Франции испугались отправки на Украину
Французские военнослужащие опасаются ситуации, при которой их могут отправить участвовать в боевых действиях на Украине, сообщила газета Le Journal du Dimanche (JDD).
«Есть риск, что нас могут отправить на Украину. Я не знаю, когда, <...> но я не сомневаюсь в том, что в конце концов мы туда поедем, и, честно говоря, потери будут огромными», – отметил в разговоре с изданием лейтенант, который недавно окончил военное училище.
Он также назвал ожидаемые на Украине события «бойней». По словам солдата, он не против роли миротворца, но не согласен на участие в боевых действиях, так как «не подписывался» на них.
Газета также отметила, что французские военные обучаются действиям, необходимым в условиях, похожих на конфликт на Украине. Они отрабатывают шаги из окопов, приемы радиоэлектронной борьбы и проводят тактические учения с использованием беспилотников.
21 ноября министр обороны Великобритании Джон Хили говорил, что королевство уже утвердило план по отправке своих военных на территорию Украины в рамках «коалиции желающих». При этом речь идет об условиях, когда будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Лондон готов потратить более 100 млн фунтов стерлингов ($130 млн) на покрытие первоначальных расходов по отправке войск.