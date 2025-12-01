Военнослужащие во Франции испугались отправки на Украину

«Есть риск, что нас могут отправить на Украину. Я не знаю, когда, <...> но я не сомневаюсь в том, что в конце концов мы туда поедем, и, честно говоря, потери будут огромными», – отметил в разговоре с изданием лейтенант, который недавно окончил военное училище.