При желании Вашингтона Совбез готов снова работать с США по кибербезопасности

21 октября генпрокурор Александр Гуцан заявил, что киберпреступность в России наносит ущерб в сотни миллиардов рублей, четверть из этих средств похищена у граждан. По его информации, за последние пять лет доля киберпреступлений в общем числе зарегистрированных преступлений в России выросла до 40%. В прошлом году их количество превысило 765 000.