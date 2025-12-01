Газета
Главная / Политика /

При желании Вашингтона Совбез готов снова работать с США по кибербезопасности

Ведомости

Совет безопасности (СБ) РФ готов сотрудничать с США в сфере кибербезопасности, если у Вашингтона будет соответствующий настрой. Об этом сообщил замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов в интервью газете «Коммерсантъ».

Возможное сотрудничество будет проходить на основе действующего Договора об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам между РФ и США от 17 июня 1999 г., рассказал Храмов.

По его словам, Россия всегда исходит из принципа, что необходимо формировать справедливую глобальную систему международной информационной безопасности. Храмов подчеркнул, что важный шаг к этом уже сделан – принята конвенция ООН против киберпреступности.

21 октября генпрокурор Александр Гуцан заявил, что киберпреступность в России наносит ущерб в сотни миллиардов рублей, четверть из этих средств похищена у граждан. По его информации, за последние пять лет доля киберпреступлений в общем числе зарегистрированных преступлений в России выросла до 40%. В прошлом году их количество превысило 765 000.

