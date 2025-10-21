Газета
Главная / Общество /

Генпрокурор: ущерб от киберпреступлений составляет сотни миллиардов рублей

Ведомости

Киберпреступность в России наносит ущерб в сотни миллиардов рублей, четверть из этих средств похищена у граждан. Об этом заявил генпрокурор РФ Александр Гуцан в ходе заседания координационного совета государств – участников СНГ, передает ТАСС.

По его информации, за последние пять лет доля киберпреступлений в общем числе зарегистрированных преступлений в России выросла до 40%. В прошлом году их количество превысило 765 000.

Самыми уязвимыми категориями остаются пенсионеры и несовершеннолетние, отметил Гуцан. Он подчеркнул, что мошенники активно используют методы социальной инженерии, анонимные средства связи и финансовые транзакции. Большинство преступлений имеют организованный и международный характер, что затрудняет их расследование, подчеркнул генпрокурор.

Минцифры напомнило о новых мерах защиты от кибермошенничества

Общество

Он также отметил, что быстрая цифровизация всех сфер жизни создает новые гибридные пространства для незаконной деятельности. С каждым годом угрозы становятся все более масштабными: от хищений у граждан и незаконного оборота наркотиков до вмешательства в критически важные государственные инфраструктуры.

21 октября «Ведомости» писали, что микрофинансовые организации продолжают активно атаковать умные боты – общее количество подобных угроз выросло за январь – октябрь на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Год назад количество таких угроз выросло на 22–25%.

