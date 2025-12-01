Газета
Сенатор Грэм оценил предложенные Залужным гарантии безопасности для Киева

Ведомости

Гарантии безопасности для Украины, которые предложил посол страны в Великобритании Валерий Залужный, являются несостоятельными и «выходят далеко за рамки возможного». Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в соцсети X. 

Он отметил, что сейчас важно, чтобы любой анализ соответствовал «критерию разумной реализуемости». 

В статье для The Telegraph Залужный заявил, что гарантиями безопасности для Украины могли бы стать вступление страны в НАТО и размещение ядерного оружия ее союзников. 

По его словам, торопиться с заключением соглашения не стоит, так как оно может привести к потере независимости.

