Алексей Матушанский назначен на должность замглавы Минпромторга
Директор департамента корпоративной политики Минпромторга Алексей Матушанский назначен на должность замминистра промышленности и торговли РФ. Об этом говорится в распоряжении правительства.
Первым заместителем главы Минпромторга назначили Кирилла Лысогорского. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В 2007 г. Лысогорский окончил Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и получил квалификацию инженера. 31 октября 2022 г. его назначили заместителем министра промышленности и торговли РФ.
31 октября бывшего первого замминистра промышленности и торговли РФ Василия Осьмаков назначили замминистра обороны. На этом посту он сменил 66-летнего генерал-полковника Александра Фомина.