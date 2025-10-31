Василий Осьмаков назначен замминистра обороны

В 2004—2008 г. Осьмаков служил на разных должностях в Министерстве промышленности и энергетики РФ. Занимал должности главного специалиста отдела общественных связей, советника отдела общественных связей, референта отдела сопровождения приоритетных направлений промышленной политики и др. С 2008 г. по 2012 г. был помощником и советником министра промышленности и торговли. 31 августа 2016 г. его назначили заместителем министра.