Василий Осьмаков назначен замминистра обороныБелоусов представил его на заседании Совета министров обороны стран СНГ
Бывший первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков назначен замминистра обороны. Об этом сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов в ходе заседания Совета министров обороны государств СНГ.
«Пользуясь случаем, хотел бы представить заместителя министра обороны Российской Федерации Василия Сергеевича Осьмакова, которого многие знают по его прошлой работе», – сказал он (цитата по ТАСС).
16 октября «Ведомости» сообщали со ссылкой на источник, что Осьмаков займет должность замминистра обороны, на которой сменит 66-летнего генерал-полковника Александра Фомина.
Осьмаков родился 8 июня 1983 г. в Москве. В 2005 г. он с отличием окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности востоковед, африканист, переводчик арабского языка. В 2008 г. окончил аспирантуру в Государственном университете управления.
В 2004—2008 г. Осьмаков служил на разных должностях в Министерстве промышленности и энергетики РФ. Занимал должности главного специалиста отдела общественных связей, советника отдела общественных связей, референта отдела сопровождения приоритетных направлений промышленной политики и др. С 2008 г. по 2012 г. был помощником и советником министра промышленности и торговли. 31 августа 2016 г. его назначили заместителем министра.
Осьмаков покинул пост 21 октября.