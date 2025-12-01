Газета
Европейская платежная система блокирует карты граждан РФ без ВНЖ в Евросоюзе

Ведомости

Британская платежная система Wise будет блокировать карты тех россиян, у кого нет европейского вида на жительство или гражданства одного из государств Евросоюза (ЕС). Об этом компания предупредила на сайте.

«Европейский союз недавно принял новый пакет санкций. В результате мы были вынуждены временно заблокировать карты Wise для наших пользователей из России и Белоруссии», – отметили представители платежной системы.

Они подчеркнули, что для разблокировки россиянам и белорусам нужно подтвердить гражданство или ВНЖ в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) или Швейцарии. 

Компания рассказала, что клиентам, которых могут коснуться ограничения, уже направлены электронные письма о таких изменениях. Пользователи Wise должны ответить на это письмо до 30 января 2026 г., приложив необходимые документы.

1 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит новые ограничительные меры в отношении Белоруссии из-за проникновения воздушных шаров в воздушное пространство Литвы. Такие действия, по ее словам, являются «совершенно неприемлемыми».

