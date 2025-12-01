Фон дер Ляйен заявила о подготовке новых мер против Белоруссии
Евросоюз готовит новые ограничительные меры в отношении Белоруссии из-за якобы проникновения воздушных шаров в воздушное пространство Литвы. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.
Такие действия, по ее словам, являются «совершенно неприемлемыми». «Мы по-прежнему солидарны с Литвой», – написала она.
23 ноября после обнаружения в небе Литвы воздушных шаров, которые предположительно запустили контрабандисты из Белоруссии, закрыли международный аэропорт в Вильнюсе. 29 октября Литва на фоне аналогичных событий закрыла автомобильную границу с Белоруссией до 30 ноября, обвинив Минск в контрабанде, однако работа пунктов пропуска была возобновлена раньше времени. Впоследствии аэропорт Вильнюса неоднократно приостанавливал работу из-за воздушных шаров.
Глава МИД Литвы Кестутис Будрис 26 ноября сообщил, что Вильнюс призывает Евросоюз ввести новые санкции против Белоруссии якобы из-за ее «гибридных действий и угроз». Министр предложил запретить инвестиции в белорусские свободные экономические зоны и ограничить предоставление аудиторских и IT-услуг компаниям из ЕС белорусским предприятиям. Эти меры направлены на борьбу с воздушными шарами из Белоруссии, используемыми для контрабанды, добавил Будрис.