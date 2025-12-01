Фон дер Ляйен заявила о подготовке новых мер против Белоруссии

23 ноября после обнаружения в небе Литвы воздушных шаров, которые предположительно запустили контрабандисты из Белоруссии, закрыли международный аэропорт в Вильнюсе. 29 октября Литва на фоне аналогичных событий закрыла автомобильную границу с Белоруссией до 30 ноября, обвинив Минск в контрабанде, однако работа пунктов пропуска была возобновлена раньше времени. Впоследствии аэропорт Вильнюса неоднократно приостанавливал работу из-за воздушных шаров.