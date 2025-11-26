Газета
Литва призывает Евросоюз ввести новые санкции против Белоруссии

Ведомости

Литовская сторона призывает Евросоюз ввести новые санкции против Белоруссии якобы из-за ее «гибридных действий и угроз». Они будут включать ограничения на импорт азотных удобрений, а также в авиационном и других секторах экономики. Об этом заявил глава МИД страны Кестутис Будрис, передает LRT. 

Он отметил, что Вильнюс требует введения нового критерия в санкционный режим ЕС. Предполагается, что он будет определять, на каком основании вводятся санкции против Белоруссии. Будрис отметил, что в него важно включить «гибридные действия и угрозы, которых сейчас нет в санкционном режиме ЕС».

Кроме того, литовский министр предложил запретить инвестиции в белорусские свободные экономические зоны и ограничить предоставление аудиторских и IT-услуг компаниям из ЕС белорусским предприятиям. Эти меры направлены на борьбу с воздушными шарами из Белоруссии, используемыми для контрабанды, добавил Будрис.

Литва в ближайшее время рассмотрит повторное закрытие границы с Белоруссией

Политика / Международные новости

23 ноября международный аэропорт в Вильнюсе снова закрыли после обнаружения в небе воздушных шаров, которые предположительно запустили контрабандисты из Белоруссии. 29 октября Литва на фоне аналогичных событий закрыла автомобильную границу с Белоруссией до 30 ноября, обвинив Минск в контрабанде.

20 ноября до окончания срока Вильнюс принял решение об открытии двух пунктов пропуска на границе. Транспортные средства начали движение через «Бенякони» (сопредельный литовский – «Шальчининкай») и «Каменный Лог» («Мядининкай» в Литве).

