Литва призывает Евросоюз ввести новые санкции против Белоруссии

Он отметил, что Вильнюс требует введения нового критерия в санкционный режим ЕС. Предполагается, что он будет определять, на каком основании вводятся санкции против Белоруссии. Будрис отметил, что в него важно включить «гибридные действия и угрозы, которых сейчас нет в санкционном режиме ЕС».