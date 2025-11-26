Литва призывает Евросоюз ввести новые санкции против Белоруссии
Литовская сторона призывает Евросоюз ввести новые санкции против Белоруссии якобы из-за ее «гибридных действий и угроз». Они будут включать ограничения на импорт азотных удобрений, а также в авиационном и других секторах экономики. Об этом заявил глава МИД страны Кестутис Будрис, передает LRT.
Он отметил, что Вильнюс требует введения нового критерия в санкционный режим ЕС. Предполагается, что он будет определять, на каком основании вводятся санкции против Белоруссии. Будрис отметил, что в него важно включить «гибридные действия и угрозы, которых сейчас нет в санкционном режиме ЕС».
Кроме того, литовский министр предложил запретить инвестиции в белорусские свободные экономические зоны и ограничить предоставление аудиторских и IT-услуг компаниям из ЕС белорусским предприятиям. Эти меры направлены на борьбу с воздушными шарами из Белоруссии, используемыми для контрабанды, добавил Будрис.
20 ноября до окончания срока Вильнюс принял решение об открытии двух пунктов пропуска на границе. Транспортные средства начали движение через «Бенякони» (сопредельный литовский – «Шальчининкай») и «Каменный Лог» («Мядининкай» в Литве).