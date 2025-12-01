Газета
Макрон провел телефонный разговор с Трампом после встречи с Зеленским

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает телеканал BFM TV со ссылкой на Елисейский дворец.

В ходе беседы Макрон рассказал коллеге из Соединенных Штатов о содержании переговоров с Зеленским. Президенты также обменялись мнениями о том, какие условия необходимы для прочного мира на Украине. Они обсудили дальнейшие шаги в рамках посреднической работы США в этом вопросе, отметил телеканал.

1 декабря Макрон на совместной пресс-конференции с Зеленским заявил, что «коалиция желающих» завершила работу над гарантиями безопасности для Украины. Теперь она намерена обсудить их с американской стороной, по его словам. Макрон выразил мнение, что эти гарантии важны для европейцев и украинцев. Французский лидер добавил, что обсуждение с Вашингтоном необходимо, чтобы уточнить участие США в этих гарантиях.

