Белоусов: взятие Волчанска ускорит продвижение в Харьковской области
Взятие Волчанска в Харьковской области формирует для всей группировки войск «Север» условия для продвижения, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в поздравительной телеграмме. Ее опубликовало возглавляемое им ведомство.
«Продолжая победоносное наступление, вы освободили от врага населенный пункт Волчанск Харьковской области, освобождение которого создает условия для продвижения всей группировки войск. Поздравляю вас с достигнутым успехом», – подчеркнул он.
Белоусов поблагодарил военнослужащих за то, что они верны воинской присяге и проявляют мужество, героизм.
1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Ему доложили, что под контроль были взяты Красноармейск в Донецкой народной республике (ДНР) и Волчанск в Харьковской области.