Белоусов: взятие Волчанска ускорит продвижение в Харьковской области

1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Ему доложили, что под контроль были взяты Красноармейск в Донецкой народной республике (ДНР) и Волчанск в Харьковской области.