Главная / Политика /

Военные доложили Путину о взятии Красноармейска и Волчанска

Глава государства посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск
Ведомости

Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Там он заслушал доклады об освобождении Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР) и Волчанска в Харьковской области. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Генерал армии [Валерий] Герасимов доложил верховному главнокомандующему об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях», – сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).

По словам Пескова, перед Путиным с докладами также выступили командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук и командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев.

Путин: у военных ВСУ должна быть возможность сдаться в плен

Политика / Армия и спецслужбы

1 декабря Минобороны сообщало, что российские военные взяли под контроль село Клиновое в ДНР. В глубину обороны противника продвинулись подразделения «Южной» группировки войск, отмечали представители ведомства. 30 ноября стало известно, что штурмовые группы ВС РФ зашли в донецкий населенный пункт Гришино. Отмечалось, что подразделения 2-й армии продвигаются в Красноармейске – в восточной части города и микрорайоне Динас.

27 ноября Путин на пресс-подходе после саммита ОДКБ заявил, что ВСУ полностью окружены под Красноармейском (украинское название – Покровск) и Димитровом. 1 ноября Минобороны РФ сообщало, что украинские солдаты, оказавшиеся в окружении в Красноармейске, начали сдаваться в плен российской стороне.

Минобороны заявило о признании Киевом катастрофичности ситуации в Красноармейске
