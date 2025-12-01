Военные доложили Путину о взятии Красноармейска и Волчанска

«Генерал армии [Валерий] Герасимов доложил верховному главнокомандующему об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях», – сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).