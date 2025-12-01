Военные доложили Путину о взятии Красноармейска и Волчанска

Военные доложили Путину о взятии Красноармейска и ВолчанскаГлава государства посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск
Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Там он заслушал доклады об освобождении Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР) и Волчанска в Харьковской области. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Генерал армии [Валерий] Герасимов доложил верховному главнокомандующему об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях», – сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).
По словам Пескова, перед Путиным с докладами также выступили командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук и командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев.
1 декабря Минобороны сообщало, что российские военные взяли под контроль село Клиновое в ДНР. В глубину обороны противника продвинулись подразделения «Южной» группировки войск, отмечали представители ведомства. 30 ноября стало известно, что штурмовые группы ВС РФ зашли в донецкий населенный пункт Гришино. Отмечалось, что подразделения 2-й армии продвигаются в Красноармейске – в восточной части города и микрорайоне Динас.