Путин заявил о полном окружении ВСУ в Красноармейске и Димитрове
Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью окружены под Красноармейском и Димитровом, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе после саммита ОДКБ.
20 ноября начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что объединенная группировка войск продолжает наступление на всех направлениях. ВСУ сосредоточили основные усилия на стабилизации обстановки на красноармейском направлении.
25 ноября Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Васюковка в Донецкой народной республике (ДНР).