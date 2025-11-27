Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин заявил о полном окружении ВСУ в Красноармейске и Димитрове

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью окружены под Красноармейском и Димитровом, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе после саммита ОДКБ.

20 ноября начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что объединенная группировка войск продолжает наступление на всех направлениях. ВСУ сосредоточили основные усилия на стабилизации обстановки на красноармейском направлении.

25 ноября Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Васюковка в Донецкой народной республике (ДНР).

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её