Политика

ВС РФ взяли село Клиновое в ДНР

Ведомости

Российские военные взяли под контроль село Клиновое в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в глубину обороны противника продвинулись подразделения «Южной» группировки войск. Они и установили контроль над Клиновым.

30 ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские штурмовые группы зашли в донецкий населенный пункт Гришино. Отмечалось, что подразделения 2-й армии продвигаются в Красноармейске (украинское название – Покровск) – в восточной части города и микрорайоне Динас, а также проводят зачистку села Ровное в ДНР.

27 ноября Вооруженные силы России взяли под контроль село Васюковка в ДНР, а 25 ноября к российским войскам перешло донецкое село Иванополье.

