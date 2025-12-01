ВС РФ взяли село Клиновое в ДНР
Российские военные взяли под контроль село Клиновое в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, в глубину обороны противника продвинулись подразделения «Южной» группировки войск. Они и установили контроль над Клиновым.
30 ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские штурмовые группы зашли в донецкий населенный пункт Гришино. Отмечалось, что подразделения 2-й армии продвигаются в Красноармейске (украинское название – Покровск) – в восточной части города и микрорайоне Динас, а также проводят зачистку села Ровное в ДНР.
27 ноября Вооруженные силы России взяли под контроль село Васюковка в ДНР, а 25 ноября к российским войскам перешло донецкое село Иванополье.