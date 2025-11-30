Financial Times писала, что вооруженные силы Украины теряют Покровск из-за нехватки военных. Оставшиеся силы призывают власти страны остановиться, «пока не стало слишком поздно», и дать приказ на отход. Помимо недобора украинская сторона также столкнулась с увеличением числа дезертирств. FT пишет, что многие военные самовольно оставляют части еще до прибытия на место.