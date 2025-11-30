Газета
ВС России зашли в село Гришино в ДНР

Российские штурмовые группы зашли в донецкий населенный пункт Гришино. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения 2-й армии продвигаются в Красноармейске (украинское название – Покровск) – в восточной части города и микрорайоне Динас, а также проводят зачистку села Ровное в ДНР, добавили в ведомстве.

Авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по предприятиям ВПК Украины, складам горючего, местам запуска дронов, а также пунктам дислокации украинских сил и иностранных наемников в 143 районах. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 230 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

1 ноября Минобороны сообщило, что военные ВСУ, окруженные в Покровске, начали сдаваться в плен.

Financial Times писала, что вооруженные силы Украины теряют Покровск из-за нехватки военных. Оставшиеся силы призывают власти страны остановиться, «пока не стало слишком поздно», и дать приказ на отход. Помимо недобора украинская сторона также столкнулась с увеличением числа дезертирств. FT пишет, что многие военные самовольно оставляют части еще до прибытия на место.

