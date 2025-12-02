Путин назвал ситуацию в зоне спецоперации трагедией для украинского народа
Украинские военнослужащие массово погибают в зоне спецоперации, что стало трагедией народа Украины, заявил президент РФ Владимир Путин при посещении одного из пунктов управления Объединенной группировки войск.
«Это трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой этой "вороватой хунты", которая захватила власть в Киеве», - сказал российский лидер.
Президент также подчеркнул, что темпы наступления ВС РФ на запорожском направлении настолько высоки, что украинские войска не способны должным образом на это реагировать.
Визит Путина в пункт управления состоялся вечером 30 ноября. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Перед президентом с докладами об освобождении Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР) и Волчанска в Харьковской области выступили начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук и командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев.