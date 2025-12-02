Путин назвал ситуацию в зоне спецоперации трагедией для украинского народа

Визит Путина в пункт управления состоялся вечером 30 ноября. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Перед президентом с докладами об освобождении Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР) и Волчанска в Харьковской области выступили начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук и командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев.