FT: Киев начал реструктуризацию долга на $2,6 млрд
Украина приступила к реструктуризации долга, привязанного к показателям ВВП, на сумму $2,6 млрд. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).
Издание отмечает, что эти обязательства считаются ключевыми для финансирования военных действий и «угрожали забрать миллиарды долларов» из послевоенного бюджета Киева.
Министерство финансов Украины 1 декабря предложило инвесторам обменять так называемые варранты ВВП на новые облигации до конца 2025 г. В рамках сделки предусмотрен денежный бонус до $180 млн и поэтапное увеличение процентных платежей после нескольких месяцев переговоров. Переговоры на эту тему велись несколько месяцев, уточняет газета.
Как пишет FT, этот шаг отражает попытки Киева подготовить финансовую систему к возможному мирному соглашению с Россией, а также необходимость сдерживания роста долговой нагрузки в случае затягивания конфликта. Отмечается также, что украинскому правительству необходимо получить от МВФ новый кредит в размере $8 млрд и новую финансовую поддержку от европейских спонсоров, заверив их в том, что оно не будет тратить слишком много их денег на выплаты частным инвесторам.
30 ноября в Майами прошли переговоры между представителями США и Украины. Axios писал, что они были сосредоточены на вопросе территорий. Собеседники портала отметили, что переговоры были «сложными» и «напряженными», но при этом продуктивными. 1 декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Вашингтон серьезно доработал пункты мирного плана по урегулированию украинского кризиса.