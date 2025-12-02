FT: Киев начал реструктуризацию долга на $2,6 млрд

Как пишет FT, этот шаг отражает попытки Киева подготовить финансовую систему к возможному мирному соглашению с Россией, а также необходимость сдерживания роста долговой нагрузки в случае затягивания конфликта. Отмечается также, что украинскому правительству необходимо получить от МВФ новый кредит в размере $8 млрд и новую финансовую поддержку от европейских спонсоров, заверив их в том, что оно не будет тратить слишком много их денег на выплаты частным инвесторам.