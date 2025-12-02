WSJ: Путин и Трамп уже давно заключили бы сделку по Украине, если бы не Европа

30 ноября в Майами прошли переговоры между американской и украинской делегациями. По данным Axios, они были сосредоточены на вопросе территорий. Собеседники портала отметили, что переговоры были «сложными» и «напряженными», но продуктивными. 1 декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Вашингтон серьезно доработал пункты мирного плана по урегулированию украинского кризиса.