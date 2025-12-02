WSJ: Путин и Трамп уже давно заключили бы сделку по Украине, если бы не Европа
Если бы не европейцы, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп уже давно бы пришли к соглашению по Украине, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на французского чиновника.
По словам источника издания, Европа «оказалась в одиночестве, потому что американцы дистанцируются от региона, а значит, ей приходится больше полагаться на себя».
30 ноября в Майами прошли переговоры между американской и украинской делегациями. По данным Axios, они были сосредоточены на вопросе территорий. Собеседники портала отметили, что переговоры были «сложными» и «напряженными», но продуктивными. 1 декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Вашингтон серьезно доработал пункты мирного плана по урегулированию украинского кризиса.