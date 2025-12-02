Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

WSJ: Путин и Трамп уже давно заключили бы сделку по Украине, если бы не Европа

Ведомости

Если бы не европейцы, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп уже давно бы пришли к соглашению по Украине, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на французского чиновника.

По словам источника издания, Европа «оказалась в одиночестве, потому что американцы дистанцируются от региона, а значит, ей приходится больше полагаться на себя».

30 ноября в Майами прошли переговоры между американской и украинской делегациями. По данным Axios, они были сосредоточены на вопросе территорий. Собеседники портала отметили, что переговоры были «сложными» и «напряженными», но продуктивными. 1 декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Вашингтон серьезно доработал пункты мирного плана по урегулированию украинского кризиса.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь