Товарооборот России и ЕС достиг исторического минимума
Товарооборот между Россией и Европейским союзом (ЕС) достиг исторического минимума. По данным представительства РФ при ЕС, взаимная торговля в первой половине текущего года составила 30,9 млрд евро, что на 8,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 г., пишут «Известия».
В период с января по июнь импорт российской продукции в ЕС составил 16,1 млрд евро, сократившись на 10,5%. Экспорт товаров из Европы в Россию при этом составил 14,8 млрд евро, продемонстрировав снижение на 5,7%. Общий товарооборот РФ и Евросоюза в 2022–2024 гг. сократился на 74% – с 257,5 млрд евро до 67,7 млрд.
Основными причинами такого сокращения названы санкционная политика Евросоюза, отказ от российских энергоресурсов и введение дополнительных таможенных тарифов. Вместе с тем, по словам экспертов, Россия успешно переориентирует внешнеторговые потоки на сотрудничество с дружественными государствами, используя партнерские связи, в том числе в рамках СНГ, для адаптации к европейским ограничениям.
В октябре Bild писал, что, несмотря на масштабные санкции, ЕС остается третьим по значимости торговым партнером России. При этом структура торговли сильно изменилась: ФРГ сократила импорт товаров из России на 92%, но общий объем обмена все еще составляет $9,5 млрд. Франция и Нидерланды сохраняют оборот свыше $6 млрд каждая, а Венгрия, напротив, демонстрирует рост – импорт увеличился на 31%, достигнув $6,2 млрд. В других странах ЕС – Чехии, Словакии, Испании, Бельгии и Италии – объемы торговли заметно упали по сравнению с 2021 г.