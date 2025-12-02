Хинштейн рассказал президенту РФ о курских корнях Колобка

Накануне состоялась рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Александром Хинштейном. В ходе разговора были подняты вопросы о стабилизации обстановки и о восстановлении региона. Губернатор также подчеркнул, что с помощью федеральной поддержки жители области смогли получить выплаты в размере 65 000 руб. за потерянное имущество и сертификаты на новое жилье. К работам по разминированию были привлечены рекордные силы: уже очищено 92 населенных пункта и обезврежено около 2,7 млн взрывоопасных предметов, указал Хинштейн.