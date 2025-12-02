Хинштейн рассказал президенту РФ о курских корнях Колобка
Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что россияне узнали о Колобке еще в 1844 г. из книги курянки Екатерины Авдеевой и что у этого сказочного персонажа курские корни. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Губернатор отметил, что книга состояла из рассказов нянюшки Авдотьи Степановны Черепьевой и называлась «Русские сказки для детей». В одной из сказок шла речь и про Колобка.
Накануне состоялась рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Александром Хинштейном. В ходе разговора были подняты вопросы о стабилизации обстановки и о восстановлении региона. Губернатор также подчеркнул, что с помощью федеральной поддержки жители области смогли получить выплаты в размере 65 000 руб. за потерянное имущество и сертификаты на новое жилье. К работам по разминированию были привлечены рекордные силы: уже очищено 92 населенных пункта и обезврежено около 2,7 млн взрывоопасных предметов, указал Хинштейн.