Бывшего замминистра энергетики Украины задержали по подозрению в коррупции
Бывший первый заместитель министра энергетики Украины, врио первого вице-президента «Энергоатома» задержан по подозрению в участии в коррупционных схемах в энергетическом секторе, сообщил в Telegram-канале генеральный прокурор республики Руслан Кравченко.
«Киевская городская прокуратура совместно со Службой безопасности Украины <...> задержали бывшего врио первого вице-президента <…> НАЭК "Энергоатом". Он же – бывший первый заместитель министра энергетики Украины», – написал он.
По словам Кравченко, прокуратура готовит задержанному обвинение по статье о завладении чужим имуществом с помощью злоупотребления своим служебным положением. Он отметил, что в августе 2022 г. подозреваемый подписал договор страхования предприятия «Энергоатома» на сумму почти 106 млн гривен ($2,5 млн). Затем он без необходимого обоснования нарастил сумму договора до 131 млн гривен ($3,1 млн). По мнению следствия, такое завышение стоимости принесло стратегическому предприятию потери почти в 19 млн гривен ($450 000).
10 ноября стало известно, что антикоррупционные органы Украины выявили масштабную незаконную схему в энергетической сфере. По версии следствия, ее организатор – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник украинского президента Владимира Зеленского. Участники коррупционной схемы требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика. На фоне этих событий на Украине были введены санкции на три года в отношении Миндича и финансиста Александра Цукермана. Позднее их объявили в розыск.