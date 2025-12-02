Бывшего замминистра энергетики Украины задержали по подозрению в коррупции

10 ноября стало известно, что антикоррупционные органы Украины выявили масштабную незаконную схему в энергетической сфере. По версии следствия, ее организатор – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник украинского президента Владимира Зеленского. Участники коррупционной схемы требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика. На фоне этих событий на Украине были введены санкции на три года в отношении Миндича и финансиста Александра Цукермана. Позднее их объявили в розыск.