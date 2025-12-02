Путин даст интервью индийским СМИ 2 декабря

По его словам, у Путина будет насыщенная повестка дня. Президент традиционно выступит на форуме ВТБ «Россия зовет!». После 17:00 начнется встреча Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского главы Джаредом Кушнером в Кремле. Затем ожидается еще несколько рабочих встреч.