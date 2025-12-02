Путин даст интервью индийским СМИ 2 декабря
Президент России Владимир Путин поздно вечером 2 декабря даст интервью индийским СМИ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.
«Не будем говорить, каким, оно само выйдет завтра в эфир. И также, естественно, появится и на нашем интернет-сайте», – уточнил представитель Кремля.
По его словам, у Путина будет насыщенная повестка дня. Президент традиционно выступит на форуме ВТБ «Россия зовет!». После 17:00 начнется встреча Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского главы Джаредом Кушнером в Кремле. Затем ожидается еще несколько рабочих встреч.
2 декабря на фоне приезда Уиткоффа в Москву глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев заявил, что этот день важен для мирного процесса по Украине.
28 ноября The Telegraph со ссылкой на источники писала, что президент США Дональд Трамп направил своего спецпосланника в Москву, чтобы тот сделал Путину «прямое предложение». По ее данным, Вашингтон выражает готовность признать контроль России над Крымом и другими территориями, чтобы завершить боевые действия.