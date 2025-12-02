Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин даст интервью индийским СМИ 2 декабря

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздно вечером 2 декабря даст интервью индийским СМИ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.

«Не будем говорить, каким, оно само выйдет завтра в эфир. И также, естественно, появится и на нашем интернет-сайте», – уточнил представитель Кремля.

По его словам, у Путина будет насыщенная повестка дня. Президент традиционно выступит на форуме ВТБ «Россия зовет!». После 17:00 начнется встреча Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского главы Джаредом Кушнером в Кремле. Затем ожидается еще несколько рабочих встреч.

2 декабря на фоне приезда Уиткоффа в Москву глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев заявил, что этот день важен для мирного процесса по Украине.

28 ноября The Telegraph со ссылкой на источники писала, что президент США Дональд Трамп направил своего спецпосланника в Москву, чтобы тот сделал Путину «прямое предложение». По ее данным, Вашингтон выражает готовность признать контроль России над Крымом и другими территориями, чтобы завершить боевые действия. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь