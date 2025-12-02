Газета
В Кремле не располагают данными о появлении БПЛА в пространстве Белоруссии

Кремль не располагает точными данными о незаконном появлении беспилотника в воздушном пространстве Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он посоветовал обратиться «к военным».

«Здесь я точными данными не располагаю, здесь все-таки лучше, наверное, у военных, они знают, наверное, детали», – сказал представитель Кремля.

1 декабря МИД Белоруссии сообщил, что литовский дрон, который упал в черте города Гродно, незаконно оказался в воздушном пространстве страны. После анализа обломков БПЛА выяснилось, что он должен был пролететь над территорией республики в Польшу и вернуться в Литву тем же маршрутом.

Белорусское внешнеполитическое ведомство вызвало временного поверенного в делах Литвы Эрикаса Вилканецаса и заявило ему протест в связи с этим нарушением.

