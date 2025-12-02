Газета
Костин допустил изменение планов Путина на фоне приезда Уиткоффа в Москву

Ведомости

Планы президента РФ Владимира Путина могут измениться в связи с прибытием спецпосланника президента США в Москву. Об этом заявил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин в начале пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», где должен выступить президент.

«Так совпало, что в страну прибыл спецпредставитель [президента США Дональда] Трампа [Стив] Уиткофф, будут переговоры. Президент, тем не менее, подтвердил свое участие сегодня здесь. Если будут какие-то корректировки, ради такого важного события, думаю, мы можем даже [это] приветствовать», – сказал он.

Костин уточнил, что «будем ждать приезда президента».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил «Ведомостям», что переговоры Путина и Уиткоффа пройдут после пленарного заседания форума ВТБ «Россия зовет!».

Уиткофф прибыл в российскую столицу 2 декабря. Со стороны США в переговорах будут участвовать только он и зять Трампа бизнесмен Джаред Кушнер.

