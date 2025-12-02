Костин допустил изменение планов Путина на фоне приезда Уиткоффа в Москву

«Так совпало, что в страну прибыл спецпредставитель [президента США Дональда] Трампа [Стив] Уиткофф, будут переговоры. Президент, тем не менее, подтвердил свое участие сегодня здесь. Если будут какие-то корректировки, ради такого важного события, думаю, мы можем даже [это] приветствовать», – сказал он.