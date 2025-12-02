Газета
Уиткофф прибыл в Кремль для встречи с Путиным

Ведомости

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Кремль на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило «РИА Новости». 

Одновременно с этим на форуме «Россия зовет!» объявили о прибытии Путина на пленарное заседание мероприятия.

Уиткофф и зять президента Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер прилетели в Москву 2 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что переговоры Путина и Уиткоффа пройдут после пленарного заседания форума ВТБ «Россия зовет!».

Axios сообщил, что Уиткофф и Кушнер после переговоров с Путиным отправятся в одну из стран Европы, где у них запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

