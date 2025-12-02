Путин: Россия может отрезать Украину от моря, если Киев продолжит атаки судов

Путин: Россия может отрезать Украину от моря, если Киев продолжит атаки судовВС РФ расширят удары по украинским портам в ответ на пиратство
Президент РФ Владимир Путин назвал пиратством украинские атаки дронами танкеров в Черном море. Он подчеркнул, что в ответ на это армия России расширит номенклатуру ударов по украинским портам и судам, заходящим в них. В конечном итоге Россия может «отрезать Украину от моря».
«Если атаки на танкеры будут продолжаться, мы рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов стран, помогающих Украине. Надеюсь, что Киев и те, кто стоят за его спиной, подумают, стоит ли продолжать атаки на суда в Черном море», – сказал президент журналистам.
Сегодня у берегов Турции был атакован танкер Midvolga 2, груженный подсолнечным маслом. Судно направлялось из России в Грузию. 29 ноября беспилотники атаковали нефтяной танкер Virat под флагом Гамбии, который находился у берегов республики. Вечером 28 ноября возгорание произошло и на другом нефтяном танкере Kairos. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что эти нападения свидетельствуют о тревожной эскалации российско-украинского конфликта.
Накануне украинские СМИ со ссылкой на источники написали, что атаки танкеров были операцией СБУ. При этом МИД Украины заявил о непричастности Киева к атаке по танкеру с российским подсолнечным маслом.