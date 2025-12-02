Путин: Россия может отрезать Украину от моря, если Киев продолжит атаки судов

«Если атаки на танкеры будут продолжаться, мы рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов стран, помогающих Украине. Надеюсь, что Киев и те, кто стоят за его спиной, подумают, стоит ли продолжать атаки на суда в Черном море», – сказал президент журналистам.