У берегов Турции атакован танкер Midvolga 2 с растительным маслом

Он следовал из России в Грузию
Ведомости

Танкер Midvolga 2 подвергся атаке в Черном море примерно в 80 милях от побережья Турции. Об этом сообщило главное управление по морским делам Турции в X.

Судно, груженное подсолнечным маслом, отправлялось из России в Грузию. 13 членов экипажа не пострадали и не запрашивали помощи.

Это не первая атака на танкеры недалеко от Турции за последние дни. 29 ноября NTV сообщил о повторной атаке беспилотников на нефтяной танкер Virat под флагом Гамбии, который находился у берегов республики. Судно получило небольшие повреждения на правом борту над ватерлинией из-за новой атаки.

До этого на танкере произошел пожар. Всех членов экипажа эвакуировали. Вечером 28 ноября возгорание произошло и на другом нефтяном танкере Kairos. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадир Уралоглу не исключил, что оба инцидента произошли в результате внешнего вмешательства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что эти нападения свидетельствуют о тревожной эскалации российско-украинского конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атаки ВСУ на танкеры в Стамбуле стали посягательством на суверенитет Турции.

