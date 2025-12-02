У берегов Турции атакован танкер Midvolga 2 с растительным маслом

Это не первая атака на танкеры недалеко от Турции за последние дни. 29 ноября NTV сообщил о повторной атаке беспилотников на нефтяной танкер Virat под флагом Гамбии, который находился у берегов республики. Судно получило небольшие повреждения на правом борту над ватерлинией из-за новой атаки.