Эрдоган заявил об обострении ситуации из-за атак на суда в Черном море

29 ноября NTV сообщил, что беспилотники уже повторно атаковали танкер Virat под флагом Гамбии, который находился у берегов Турции. По данным телеканала, судно получило небольшие повреждения на правом борту над ватерлинией из-за новой атаки. Днем ранее на танкере произошел пожар. Всех членов экипажа эвакуировали. Вечером возгорание произошло и на танкере Kairos.