Эрдоган заявил об обострении ситуации из-за атак на суда в Черном море
Нельзя оправдать атаки на танкеры, которые были совершены в конце прошлой недели в исключительной экономической зоне Турции. Они свидетельствуют о тревожной эскалации украинского конфликта, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства страны. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.
«Удары по торговым судам в пределах нашей исключительной экономической зоны свидетельствуют о тревожном обострении ситуации. Мы никоим образом не можем оправдать эти нападения, которые угрожают безопасности судоходства, жизни и окружающей среде», – подчеркнул турецкий лидер.
Он также отметил, что Турция следит за усилиями, которые направлены на урегулирование украинского конфликта. По его словам, страна «при каждой возможности» заявляет о готовности поучаствовать в мирном процессе.
29 ноября NTV сообщил, что беспилотники уже повторно атаковали танкер Virat под флагом Гамбии, который находился у берегов Турции. По данным телеканала, судно получило небольшие повреждения на правом борту над ватерлинией из-за новой атаки. Днем ранее на танкере произошел пожар. Всех членов экипажа эвакуировали. Вечером возгорание произошло и на танкере Kairos.
30 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что атаки ВСУ на танкеры в Стамбуле стали вопиющим случаем. Он также назвал происшествия посягательством на суверенитет Турции.