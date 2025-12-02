Газета
Политика

Зеленский анонсировал непростые решения после встречи Путина, Кушнера и Уиткоффа

Ведомости
Полина Петрусевич

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал принятие непростых решений. Он заявил, что страна готовится к принятию непростых и ответственных шагов, которые должны учитывать интересы всех сторон. Об этом сообщает «Страна.ua».

Зеленский сообщил, что в случае успешного исхода переговоров спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с лидером России Владимиром Путиным встреча с Дональдом Трампом состоится в кратчайшие сроки.

Глава Украины отметил, что будет ожидать сигналов от Уиткоффа и Кушнера после беседы с Путиным, и именно от этих сигналов будут зависеть дальнейшие действия Украины. По его словам, планы могут корректироваться в течение дня, даже почасово, в зависимости от поступающей информации.

Трамп ранее заявлял, что планирует личную встречу с Путиным и Зеленским, но она состоится только после завершения переговоров о прекращении конфликта или при их выходе на финальную стадию.

Он подчеркнул важность процесса и выразил надежду на скорейшее достижение мира, назвав этот вопрос «крайне значимым».

25 ноября ABC News со ссылкой на Белый дом передавал, что встреча Трампа и Зеленского пока не назначена. В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что остаются «несколько деликатных, но преодолимых деталей» в обсуждении мирного соглашения, требующих дальнейших контактов между Киевом, Москвой и Вашингтоном.

