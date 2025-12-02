МИД РФ рассказал о связи Киева с террористами в Африке и на Ближнем Востоке

В ноябре 2024 г. российское дипведомство подчеркивало, что власти Украины открыто выражают поддержку террористическим объединениям в Африке, поэтому логично, что Мали и Нигер решили разорвать с Киевом дипломатические отношения. Тогда МИД пообещал, что Россия будет продолжать борьбу с терроризмом «независимо от того, где оно проявлялось, – в России или в Африке».