МИД РФ рассказал о связи Киева с террористами в Африке и на Ближнем Востоке
Украина ведет сотрудничество с группировками террористов в Африке и Ближневосточном регионе, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Люблинский на встрече с представителями мониторинговой группы санкционных комитетов СБ ООН 1267/1989/2253.
«Подчеркнута также террористическая сущность "киевского режима", осуществляющего атаки на российскую гражданскую инфраструктуру и мирных жителей и сотрудничающего с террористическими группировками в Африке и на Ближнем Востоке», – говорится в публикации российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров.
Представители МИД РФ также отметили, что в ходе переговоров Москва оценила роль МГ в содействии работе контртеррористических санкционных комитетов Совета Безопасности ООН.
В ноябре 2024 г. российское дипведомство подчеркивало, что власти Украины открыто выражают поддержку террористическим объединениям в Африке, поэтому логично, что Мали и Нигер решили разорвать с Киевом дипломатические отношения. Тогда МИД пообещал, что Россия будет продолжать борьбу с терроризмом «независимо от того, где оно проявлялось, – в России или в Африке».