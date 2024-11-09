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МИД России заявил о поддержке Киевом террористических группировок в Африке

Мали и Нигер ранее разорвали дипотношения с Украиной
Ведомости

Украинские власти открыто поддерживают террористические группировки в Африке, логично, что Мали и Нигер решили разорвать с Киевом дипломатические отношения, заявил исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Георгий Михно.

«Нельзя не отметить деструктивную деятельность преступного киевского режима, открыто поддерживающего террористические группировки в Африке», – сказал на первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка (цитата по ТАСС).

По его словам, «очевидным признанием» поддержки международного терроризма стали высказывания должностных лиц Украины о предоставлении республикой содействия террористическим силам в Мали. В связи с этим решение Мали и Нигера о немедленном разрыве дипотношений с Киевом, как считают в Москве, «абсолютно логично». Михно напомнил, что обе африканские страны 21 августа направили на имя председателя Совета Безопасности ООН совместное письмо с требованием принять меры в связи поддержкой Украиной терроризма в Африке. Дипломат пообещал, что РФ продолжить бороться с терроризмом «независимо от того, где оно проявлялось, – в России или в Африке».

4 августа посла Украины в Дакаре Юрия Пивоварова вызвали в МИД Сенегала из-за публикации в соцсетях видео о поддержке террористов в Мали. Как утверждалось, в нем дипломат «выразил безоговорочную поддержку террористической атаке», совершенной в июле на севере Мали туарегскими повстанцами и членами Группы поддержки ислама и мусульман против вооруженных сил Мали. Во время боестолкновений в Мали повстанцы убили как минимум 84 бойцов российской ЧВК «Вагнер» и 47 малийских солдат, писало Reuters со ссылкой на повстанческое движение. 

5 августа Мали разорвала дипотношения с Украиной, заявив, что республики нарушают суверенитет Мали и представляют собой поддержку международного терроризма. На следующий день аналогичное решение приняло правительство Нигера, там национальный совет обвинил Киев в «поддержке террористических группировок». МИД Украины назвал решение Нигера обидным и отметил, что обвинения страны в ее адрес «не выдерживают никакой критики, являются безосновательными и не соответствующими действительности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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