МИД России заявил о поддержке Киевом террористических группировок в Африке

По его словам, «очевидным признанием» поддержки международного терроризма стали высказывания должностных лиц Украины о предоставлении республикой содействия террористическим силам в Мали. В связи с этим решение Мали и Нигера о немедленном разрыве дипотношений с Киевом, как считают в Москве, «абсолютно логично». Михно напомнил, что обе африканские страны 21 августа направили на имя председателя Совета Безопасности ООН совместное письмо с требованием принять меры в связи поддержкой Украиной терроризма в Африке. Дипломат пообещал, что РФ продолжить бороться с терроризмом «независимо от того, где оно проявлялось, – в России или в Африке».