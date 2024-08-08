МИД Украины назвал обидным решение Нигера разорвать дипотношения
Обидно, что власти Нигера приняли решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.
«Приведенные в заявлении представителя правительства этой страны обвинения в адрес Украины не выдерживают никакой критики, являются безосновательными и не соответствующими действительности», – указали в МИДе.
6 августа правительство Нигера объявило о немедленном разрыве дипломатических отношений с Украиной. Национальный совет обвинил Киев в «поддержке террористических группировок».
5 августа Мали также разорвала дипотношения с Украиной. Власти Мали считают, что действия Украины нарушают суверенитет Мали и представляют собой поддержку международного терроризма. Пресс-секретарь правительства Мали, полковник Абдулай Майна назвал работников дипмиссии Украины террористами, замаскированными под дипломатов.