МИД Украины посчитал недальновидным решение Мали разорвать дипотношения
МИД Украины назвал поспешным и недальновидным решение Мали разорвать дипломатические отношения, следует из сообщения внешнеполитического ведомства.
«Решение переходного правительства Республики Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной является недальновидным <...> Украина безоговорочно придерживается норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран», – говорится в сообщении.
МИД страны также отверг обвинения Мали в предполагаемой поддержке Украиной международного терроризма. Согласно заявлению, Мали разорвала дипотношения без предъявленных доказательств и изучения фактов. Украина оставила за собой право принять необходимые политико-дипломатические меры в ответ на действия Мали.
5 августа Мали разорвала дипотношения с Украиной. Власти Мали считают, что действия Украины нарушают суверенитет Мали и «представляют собой поддержку международного терроризма». Пресс-секретарь правительства Мали, полковник Абдулай Майна назвал работников дипмиссии Украины «террористами, замаскированными под дипломатов».