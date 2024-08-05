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МИД Украины посчитал недальновидным решение Мали разорвать дипотношения

Ведомости

МИД Украины назвал поспешным и недальновидным решение Мали разорвать дипломатические отношения, следует из сообщения внешнеполитического ведомства.

«Решение переходного правительства Республики Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной является недальновидным <...> Украина безоговорочно придерживается норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран», – говорится в сообщении.

МИД страны также отверг обвинения Мали в предполагаемой поддержке Украиной международного терроризма. Согласно заявлению, Мали разорвала дипотношения без предъявленных доказательств и изучения фактов. Украина оставила за собой право принять необходимые политико-дипломатические меры в ответ на действия Мали.

5 августа Мали разорвала дипотношения с Украиной. Власти Мали считают, что действия Украины нарушают суверенитет Мали и «представляют собой поддержку международного терроризма». Пресс-секретарь правительства Мали, полковник Абдулай Майна назвал работников дипмиссии Украины «террористами, замаскированными под дипломатов».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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