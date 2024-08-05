МИД Украины посчитал недальновидным решение Мали разорвать дипотношения

МИД страны также отверг обвинения Мали в предполагаемой поддержке Украиной международного терроризма. Согласно заявлению, Мали разорвала дипотношения без предъявленных доказательств и изучения фактов. Украина оставила за собой право принять необходимые политико-дипломатические меры в ответ на действия Мали.