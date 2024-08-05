Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной
Власти Мали решили разорвать дипломатические отношения с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь правительства страны, полковник Абдулай Майга, передает AFP.
«С глубоким удивлением приняли к сведению подрывные высказывания, в которых Андрей Юсов, представитель украинской военной разведки, признал причастность Украины к трусливым, вероломным и варварским вооруженным террористическим группировкам, приведшим к гибели элементов силы обороны и безопасности Мали», – отметил Майга (цитата по France 24).
Власти Мали считают, что действия Украины нарушают суверенитет Мали и «представляют собой поддержку международного терроризма». Они намерены передать дело в компетентные судебные органы и принять меры «для предотвращения любой дестабилизации Мали со стороны африканских государств, в частности, со стороны украинских посольств, расположенных в субрегионе». Работников дипмиссий Украины Майга назвал «террористами, замаскированными под дипломатов».
4 августа посла Украины в Дакаре Юрия Пивоварова вызвали в МИД Сенегала из-за публикации в аккаунте посольства Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) видео о поддержке террористов в Мали. Как утверждалось, в нем дипломат «выразил безоговорочную поддержку террористической атаке», совершенной в июле на севере Мали туарегскими повстанцами и членами Группы поддержки ислама и мусульман против вооруженных сил Мали.
Во время боестолкновений в Мали повстанцы убили как минимум 84 бойцов российской ЧВК «Вагнер» и 47 малийских солдат, писало Reuters со ссылкой на повстанческое движение. В заявлении от 29 июля в ЧВК заявили, что понесли тяжелые потери.
Вооруженный конфликт между властями Мали и группировками экстремистов и сепаратистов длится с 2012 г. Тогда в марте в стране произошел переворот, в результате которого президент был отстранен от должности, а к власти пришли военные. Недовольство военных главой республики было связано с реакцией властей на вооруженное восстание племен туарегов на севере Мали.