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Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной

Ведомости

Власти Мали решили разорвать дипломатические отношения с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь правительства страны, полковник Абдулай Майга, передает AFP.

«С глубоким удивлением приняли к сведению подрывные высказывания, в которых Андрей Юсов, представитель украинской военной разведки, признал причастность Украины к трусливым, вероломным и варварским вооруженным террористическим группировкам, приведшим к гибели элементов силы обороны и безопасности Мали», – отметил Майга (цитата по France 24).

Власти Мали считают, что действия Украины нарушают суверенитет Мали и «представляют собой поддержку международного терроризма». Они намерены передать дело в компетентные судебные органы и принять меры «для предотвращения любой дестабилизации Мали со стороны африканских государств, в частности, со стороны украинских посольств, расположенных в субрегионе». Работников дипмиссий Украины Майга назвал «террористами, замаскированными под дипломатов».

4 августа посла Украины в Дакаре Юрия Пивоварова вызвали в МИД Сенегала из-за публикации в аккаунте посольства Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) видео о поддержке террористов в Мали. Как утверждалось, в нем дипломат «выразил безоговорочную поддержку террористической атаке», совершенной в июле на севере Мали туарегскими повстанцами и членами Группы поддержки ислама и мусульман против вооруженных сил Мали.

Во время боестолкновений в Мали повстанцы убили как минимум 84 бойцов российской ЧВК «Вагнер» и 47 малийских солдат, писало Reuters со ссылкой на повстанческое движение. В заявлении от 29 июля в ЧВК заявили, что понесли тяжелые потери.

Вооруженный конфликт между властями Мали и группировками экстремистов и сепаратистов длится с 2012 г. Тогда в марте в стране произошел переворот, в результате которого президент был отстранен от должности, а к власти пришли военные. Недовольство военных главой республики было связано с реакцией властей на вооруженное восстание племен туарегов на севере Мали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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