Посла Украины вызвали в МИД Сенегала из-за поддержки террористов в Мали
Посла Украины в Дакаре Юрия Пивоварова вызвали в министерство иностранных дел Сенегала в связи с публикацией в аккаунте посольства видео о поддержке террористов в Мали. Об этом министерство сообщило в коммюнике, пишет ТАСС.
По информации МИДа, украинское посольство опубликовало видео в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), в котором Пивоваров «выразил безоговорочную поддержку террористической атаке», совершенной в июле на севере Мали туарегскими повстанцами и членами Группы поддержки ислама и мусульман (JNIM) против вооруженных сил Мали (FAMA).
В ведомстве подчеркнули, что Мали отвергает терроризм в любых формах и не может принять заявления и действия, оправдывающие терроризм. Украинскому послу, как отмечается, напомнили о строгих «инструкциях, с которыми он должен был ознакомиться и придерживаться их с учетом серьезности этой миссии».
Вооруженный конфликт между властями Мали и группировками экстремистов и сепаратистов длится с 2012 г. Тогда в марте в стране произошел переворот, в результате которого президент был отстранен от должности, а к власти пришли военные. Недовольство военных главой республики было связано с реакцией властей на вооруженное восстание племен туарегов на севере Мали.