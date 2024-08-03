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Посла Украины вызвали в МИД Сенегала из-за поддержки террористов в Мали

Ведомости

Посла Украины в Дакаре Юрия Пивоварова вызвали в министерство иностранных дел Сенегала в связи с публикацией в аккаунте посольства видео о поддержке террористов в Мали. Об этом министерство сообщило в коммюнике, пишет ТАСС.

По информации МИДа, украинское посольство опубликовало видео в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), в котором Пивоваров «выразил безоговорочную поддержку террористической атаке», совершенной в июле на севере Мали туарегскими повстанцами и членами Группы поддержки ислама и мусульман (JNIM) против вооруженных сил Мали (FAMA).

В ведомстве подчеркнули, что Мали отвергает терроризм в любых формах и не может принять заявления и действия, оправдывающие терроризм. Украинскому послу, как отмечается, напомнили о строгих «инструкциях, с которыми он должен был ознакомиться и придерживаться их с учетом серьезности этой миссии».

Во время боестолкновений в Мали повстанцы убили как минимум 84 бойцов российской ЧВК «Вагнер» и 47 малийских солдат, писало Reuters со ссылкой на повстанческое движение. В заявлении от 29 июля в ЧВК заявили, что понесли тяжелые потери.

Вооруженный конфликт между властями Мали и группировками экстремистов и сепаратистов длится с 2012 г. Тогда в марте в стране произошел переворот, в результате которого президент был отстранен от должности, а к власти пришли военные. Недовольство военных главой республики было связано с реакцией властей на вооруженное восстание племен туарегов на севере Мали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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