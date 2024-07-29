ЧВК «Вагнер» подтвердила гибель своих бойцов в Африке
13-й штурмовой отряд ЧВК «Вагнер» и вооруженные силы Мали (FAM) понесли потери в результате боев с членами «Координационного движения Азавад» и террористической группировки «Аль-Каида в Сахеле» (запрещена в РФ). Столкновение произошло в окрестностях алжирского населенного пункта Тин-Заутин, который расположен близ границы Мали. Об этом сообщил Telegram-канал «Разгрузка Вагнера», связь с ЧВК которого ранее подтверждала пресс-служба ее основателя Евгения Пригожина.
Бои велись с 22 по 27 июля. Отмечается, что в первый день штурмовой отряд под руководством командира Сергея Шевченко (позывной «Пруд») уничтожил большую часть противников, но наступившая песчаная буря позволила боевикам перегруппироваться и нарастить численность до 1000 человек. В связи с этим командованием ЧВК было принято решение перебросить дополнительные силы на помощь бойцам.
«В течение следующих двух дней радикалы увеличили число массированных атак, воспользовавшись тяжелым вооружением, БПЛА и шахид-мобилями, что повлекло потери со стороны ЧВК «Вагнер» и солдат FAM», – сообщает «Разгрузка Вагнера».
Среди погибших оказался командир Шевченко, последняя радиограмма от его группы – «Остались втроем, продолжаем вести бой». ТАСС 28 июля также сообщал о гибели Никиты Федянина – автора крупного Telegram-канала Grey Zone. Точное число павших бойцов ЧВК не уточняла.
Вооруженный конфликт между властями Мали и группировками экстремистов и сепаратистов длится с 2012 г. Тогда в марте в стране произошел переворот, в результате которого президент был отстранен от должности, а к власти пришли военные. Недовольство военных главой республики было связано с реакцией властей на вооруженное восстание племен туарегов на севере Мали.