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ЧВК «Вагнер» подтвердила гибель своих бойцов в Африке

Ведомости

13-й штурмовой отряд ЧВК «Вагнер» и вооруженные силы Мали (FAM) понесли потери в результате боев с членами «Координационного движения Азавад» и террористической группировки «Аль-Каида в Сахеле» (запрещена в РФ). Столкновение произошло в окрестностях алжирского населенного пункта Тин-Заутин, который расположен близ границы Мали. Об этом сообщил Telegram-канал «Разгрузка Вагнера», связь с ЧВК которого ранее подтверждала пресс-служба ее основателя Евгения Пригожина.

Бои велись с 22 по 27 июля. Отмечается, что в первый день штурмовой отряд под руководством командира Сергея Шевченко (позывной «Пруд») уничтожил большую часть противников, но наступившая песчаная буря позволила боевикам перегруппироваться и нарастить численность до 1000 человек. В связи с этим командованием ЧВК было принято решение перебросить дополнительные силы на помощь бойцам.

«В течение следующих двух дней радикалы увеличили число массированных атак, воспользовавшись тяжелым вооружением, БПЛА и шахид-мобилями, что повлекло потери со стороны ЧВК «Вагнер» и солдат FAM», – сообщает «Разгрузка Вагнера».

Среди погибших оказался командир Шевченко, последняя радиограмма от его группы – «Остались втроем, продолжаем вести бой». ТАСС 28 июля также сообщал о гибели Никиты Федянина – автора крупного Telegram-канала Grey Zone. Точное число павших бойцов ЧВК не уточняла.

Вооруженный конфликт между властями Мали и группировками экстремистов и сепаратистов длится с 2012 г. Тогда в марте в стране произошел переворот, в результате которого президент был отстранен от должности, а к власти пришли военные. Недовольство военных главой республики было связано с реакцией властей на вооруженное восстание племен туарегов на севере Мали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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