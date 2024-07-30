Кто с кем воюет в Мали и Сахеле

Кто с кем воюет в Мали и СахелеИнцидент с «Вагнером» показал накал борьбы с повстанцами и исламистами в регионе
Засада сепаратистов-туарегов, в которую попали вооруженные силы Мали и сотрудники ЧВК «Вагнер» на севере страны, стала одним из крупнейших в публичном пространстве эпизодов единовременных потерь компании за рубежом.
Инцидент продемонстрировал эскалацию многолетней вооруженной борьбы в пустынном западноафриканском регионе Сахель. Ее основными участниками стали коалиция кочевых племен туарегов в союзе с исламистами и государства региона, в первую очередь Мали, где с 2021 г. действует «Вагнер».
Нападение на «Вагнера» и армию Мали
Впервые о засаде на колонну армии Мали (FAMa) и сотрудников ЧВК «Вагнер» на севере страны стало известно 26 июля из ряда русско- и англоязычных Telegram-каналов военной тематики. Позже генштаб Мали сообщил об отбитом нападении повстанцев на армейский патруль в районе Тинзауатен на границе с Алжиром.
27 июля AFP со ссылкой на источники сообщило, что малийская армия отступила из Тинзауатена и потеряла не менее 17 человек. Кроме того, еще один собеседник агентства заявил, что «по меньшей мере 15 бойцов «Вагнера» были убиты и взяты в плен».
Утром 28 июля ответственность за нападение взяла на себя повстанческая группировка «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD). Представитель группировки Мохамед Эль-Маулуд Рамадан заявил Reuters, что «противник понес огромные потери», а часть сотрудников ЧВК и малийских солдат попала в плен.
Близкое к Минобороны и его Африканскому корпусу издание «Африканская инициатива» со ссылкой на свои источники сообщило, что потери среди российской ЧВК составили около 25 человек, а «судьба раненых и пленных остается неизвестной».
29 июля близкий к ЧВК Telegram-канал «Разгрузка Вагнера» (связь канала с ЧВК ранее подтверждала пресс-служба ее основателя) обнародовал подробности о событиях в регионе. В частности, о том, что колонна сотрудников ЧВК попала в засаду исламистов JNIM («филиал» в Мали «Аль-Каиды», признанной террористической и запрещенной в России) и туарегских повстанцев «Координация движений Азавад» (CMA). Как говорится в сообщениях Telegram-канала, боевые действия длились с 22 по 27 июля в окрестностях населенного пункта Тинзауатен в пограничной зоне. Отмечается, что песчаная буря в паре километров от границы с Алжиром позволила противнику перед нападением провести перегруппировку и нарастить свою численность до 1000 человек. Авиаподдержку вагнеровцев, по данным «Разгрузки Вагнера», осуществляли вертолеты Ми-8 и Ми-24 (последний был сбит).
Помимо этого 29 июля военкор Семен Пегов (канал War Gonzo) подтвердил гибель в колонне «Вагнера» своего коллеги Никиты «Белого». Его канал Grey Zone (568 700 подписчиков) не обновлялся с 23 июля. А в последнем посте выложено фото с сотрудниками ЧВК на фоне бронеавтомобиля MRAP Typhoon, похожего на подорванный туарегами в засаде. Фото поврежденной машины, а также убитых и плененных солдат распространены в связанных с повстанцами ресурсах, а также в русскоязычном канале об исламистских группировках Directorate 4.
Представители российских органов госвласти на момент сдачи материала не комментировали инцидент. «Ведомости» направили запросы в МИД, Минобороны и посольство России в Мали и Нигере.
При этом буквально 27 июля российское диппредставительство в Мали и Нигере заявило, что «с сожалением отмечает появление сообщений, ставящих под сомнение прогресс, достигнутый правительством Мали и правительством Нигера в области безопасности». «Посольство приветствует неоспоримый прогресс, достигнутый вооруженными силами Мали (FAMa) и вооруженными силами Нигера (FAN) на местах, включая освобождение FAMa региона Кидаль в ноябре 2023 г. и совсем недавно, 22 июля 2024 г., возвращение контроля над населенным пунктом Ин-Афарак, которые являются неоспоримым доказательством побед в борьбе с международным терроризмом и защите национального суверенитета».
В российском посольстве добавили, что Москва «подтверждает свою полную поддержку Мали и Нигера». «Россия заявляет о своей готовности и впредь выступать на стороне своих стратегических партнеров во имя дальнейших побед над вооруженными террористическими группировками», – отмечается в сообщении.
«Вагнер» был приглашен в Мали после военного переворота 2021 г. военным правительством во главе с временным президентом Ассими Гоитой. После мятежа основателя ЧВК в июне 2023 г. по африканским странам, где находились российские ЧВК, совершил турне замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров. По итогам этих поездок российское Министерство обороны сформировало Африканский корпус (АК) на основе как своих новых, так и бывших подразделений «Вагнер». Однако из вагнеровцев вступили в АК далеко не все, сообщали связанные с ЧВК информационные ресурсы.
Помимо этого в сентябре 2023 г. был создан межгосударственный военный альянс Сахеля, в который вошли Буркина-Фасо, Мали и Нигер (AES). В декабре 2023 г. Евкуров впервые посетил Нигер, в котором в августе произошел военный переворот. О том, как развертывается АК и как наращиваются военные связи России с государствами Сахеля, «Ведомости» писали соответственно 22 декабря 2023 г. и 5 декабря 2023 г.
С кем воюет «Вагнер» в Мали
Повстанческий альянс CSP-PSD, взявший на себя ответственность за нападение на армию и сотрудников «Вагнера», является платформой, которая с 2021 г. объединяет коалицию туарегских и арабских повстанческих группировок CMA. Сама СМА появилась в 2014 г. в ходе конфликта на севере Мали.
Туареги – трансграничная кочевая этническая группа, сохраняющая свою культуру, идентичность, не имеющая национального государства и игнорирующая границы и связь с существующими государствами региона из опасений лишних обязательств, объясняет научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. По его словам, образ жизни продуцирует у них «уникальную экономическую модель» синтеза традиционного уклада и криминальных активностей.
«Для них не имеет значения фактор «земли» из-за кочевого образа жизни. При этом они важный оператор и выгодополучатель нелегальной трансграничной африканской и транссахарской торговли наркотиками, оружием, предметами роскоши, нелегальной миграции и др.», – объясняет Лукьянов.
На текущий момент повстанческие движения туарегов в Мали – достаточно сложно организованная коалиция военно-политических сил, формировавшаяся с начала 2000-х гг., замечает востоковед. При этом, по его словам, это очень гибкая и устойчивая структура: инфильтровавшиеся исламисты, связанные с международными террористическими группировками и привлекающие ресурсы извне, их фракции обеспечивают идеологию, этнические группировки – кочевой образ жизни и мобильность, криминальные группировки – стабильный доход.
«Образовался очень стойкий конгломерат структур, с которым очень сложно бороться здешним слабым государствам даже при внешней помощи. Фактически для части населения региона эти группировки подменяют государство», – отмечает Лукьянов.
Численность туарегов
Туареги – автохтонные племена кочевников, живших на севере и северо-западе Африки в пустынях и полупустынях Сахеля еще до прихода арабов в регион.
В Мали туарегов более 800 000, в Нигере – более 1 млн, в Алжире и Мавритании – более 100 000, десятки тысяч в других африканских странах.
В Мали туареги неоднократно поднимали восстания (в 1990–1995, 2007–2009 гг.), которые были подавлены правительством.
Конфликт с правительством Мали начался после военного переворота в Бамако 2012 г. Воспользовавшись им, племена туарегов, до этого уже оформившихся организационно на фоне гражданской войны в соседней с регионом Сахеля Ливии, подняли восстание с целью создания независимого образования – Азавада с центром в историческом городе Томбукту (около половины территории Мали). Позже туарегов выбили исламистские группировки, основавшие исламское государство Азавад.
В 2013 г. туареги смогли его ликвидировать и восстановить свой Азавад. Борьба с ним малийских войск продолжилась, но при этом в регионе в последующие годы нарастила активность «Аль-Каида» и «Исламское государство» (ИГ, запрещено и признано террористическим в России). С ними вступали в столкновения и армия страны, и европейские контингенты во главе с французами в рамках операции «Бархан». По словам Лукьянова, в Сахеле сложилась уникальная ситуация: в отличие от Азии террористические «Аль-Каида» и ИГ (а точнее, их «франшизы») не вступали в борьбу друг с другом, а даже взаимодействовали в противостоянии с правительством Мали.
С 2013 по 2023 г. в Мали находилась миротворческая миссия ООН (МИНУСМА). В июне 2015 г. были подписаны Алжирские мирные соглашения между туарегами и властями страны. Миротворческий контингент ООН покинул Мали, после чего повстанческий альянс CSP-PSD в сентябре возобновил наступление на правительственные войска. В ноябре малийская армия начала свое контрнаступление. Бои, частью которых стало столкновение в районе Тинзауатен, продолжаются до сих пор. В январе 2024 г. власти Мали расторгли Алжирские соглашения.
Внешние игроки
В 2013 г. на помощь официальным властям пришли вооруженные силы западных стран во главе с Францией. Париж задействовал своих военных для содействия Мали в борьбе против повстанцев и исламистов (операция «Сервал»). В 2014 г. эти же войска вместе с британскими и эстонскими военными перешли к операции «Бархан», которая расширилась уже за пределы Мали, на весь регион Сахеля (Чад, Буркина-Фасо, Мавритания и Нигер – вместе с Мали образовывали «сахельскую пятерку»). Кроме того, в Мали с 2013 по 2023 г. находились военные контингенты из Германии – также для борьбы с исламистами. А в Нигере до июня 2024 г. находилась крупнейшая американская база в регионе, также помогавшая местным властям в борьбе с повстанцами.
После начала проникновения «Вагнера» в Мали и страны Сахеля в 2021–2022 гг. Париж подчеркивал несовместимость нахождения в стране одновременно подразделений ЧВК и своих войск, критикуя малийские власти за препятствия в борьбе с терроризмом. Более того, Франция и Европейский союз в начале 2022 г. наложили на власти Мали и «Вагнера» санкции.
В августе 2022 г. последние французские контингенты покинули страну. В ноябре президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о полном прекращении операции «Бархан» в Сахеле. Французы, пытавшиеся в рамках этой операции вести региональную войну с терроризмом, столкнулись с невозможностью сокрушить эти гибкие структуры и, скорее, использовали смену власти в Бамако, чтобы уйти из региона, считает Лукьянов.
Одной из заинтересованных сторон в малийском конфликте является Алжир: бои происходят рядом с его южной границей и именно он предоставлял площадку девять лет назад для перемирия между официальным Бамако и туарегами. Алжир боролся с повстанческими, исламистскими и криминальными группировками, использующими туарегское население, теперь он отгораживается от проблемы в буквальном смысле – строит пограничную стену.
«Алжирские власти воспринимают бои рядом со своей границей как угрозу, а частью этой угрозы – действия малийской армии и «Вагнера», которые могут направить в сторону Алжира неконтролируемые людские потоки», – отмечает Лукьянов.
При этом, по его словам, относясь с сомнением к феномену и активности ЧВК в принципе, алжирские власти относительно лояльно относятся к идее АК. Там считают, что, если он поглотит «Вагнер», это снизит напряженность и непредсказуемость ситуации.