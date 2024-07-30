Кто с кем воюет в Мали и Сахеле

В 2013 г. на помощь официальным властям пришли вооруженные силы западных стран во главе с Францией. Париж задействовал своих военных для содействия Мали в борьбе против повстанцев и исламистов (операция «Сервал»). В 2014 г. эти же войска вместе с британскими и эстонскими военными перешли к операции «Бархан», которая расширилась уже за пределы Мали, на весь регион Сахеля (Чад, Буркина-Фасо, Мавритания и Нигер – вместе с Мали образовывали «сахельскую пятерку»). Кроме того, в Мали с 2013 по 2023 г. находились военные контингенты из Германии – также для борьбы с исламистами. А в Нигере до июня 2024 г. находилась крупнейшая американская база в регионе, также помогавшая местным властям в борьбе с повстанцами.